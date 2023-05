Macky Sall chiffre le secteur de l’artisanat : « Plus de 900 millions de francs CFA entre 2022 et 2023, 147 jeunes formés et un projet de 30 milliards avec la BM »

Dans le cadre de la solidarité, le président Macky Sall annonce que des initiatives seront prises avec le ministère de l’artisanat pour renforcer la formation et le financement avec des aménagements de sites de ZAMPA dans les autres régions. Après l’avènement des SECA ( sites d’explosion et de commercialisation de l’artisanat) qui est suivi par le centre international des expositions de Diamniadio, un autre projet de 30 milliards est aussi prévu avec la Banque mondiale pour l’employabilité des jeunes par l’apprentissage non formel.



C’est aux environs de 17h que le président de la République a franchi le sol de Ndoukhoura Peulh, une localité située dans la commune de Diamniadio et non loin de Yenne. Le chef de l’État, venu à l’occasion de l’inauguration de la zone d’activités des mécaniciens et professionnels de l’automobile, était accompagné du Premier ministre Amadou Ba et du ministre de l’artisanat. Les artisans venus de toutes les régions du Sénégal ainsi que les acteurs de l’artisanat notamment regroupés dans la chambre des métiers, se sont rendu à Diamniadio accueillir la délégation présidentielle mais aussi, témoigner leur reconnaissance au chef de l’État qui satisfait à leur vieille doléance : « celle de regrouper dans un parc multifonctionnel, les acteurs de l’automobile ». Ceci va non seulement résoudre la question de l’occupation anarchique des voies par les mécaniciens, mais aussi permettre aux acteurs de se former pour mieux durer dans le milieu et faire valoir leur savoir. Déployant certains mécanismes de financement et de soutien comme la DER, le FONGIP ou encore le 3FPT et d’autres services du ministère de la formation professionnelle, le président Macky Sall annonce que ce secteur sera de plus en plus soutenu dans ses différents segments.« L’artisanat est un important levier pour l’insertion car il peut absorber plusieurs emplois. C’est l’école de la deuxième chance. C’est pourquoi, les ateliers de productions artisanales, sont des espaces où nous devons soutenir les jeunes à travers la formation professionnelle, la qualification avec les instruments mis en œuvre par l’État du Sénégal », soutient le président Macky Sall qui avance même certains chiffres dans le secteur de l’artisanat avec notamment l’appui de ces mécanismes de financement de l’État.« Au moment où je vous parle, plus de 900 millions de francs CFA ont été injectés dans ces formations entre 2022 et 2023, 147 jeunes ont été formés et pour 2023, des formations seront validées avec l’Union des chambres de métiers dans le cadre des concertations des artisans et des agriculteurs pour mieux accompagner les acteurs de l’artisanat », rappelle le président de la République devant les acteurs de l’artisanat.