Macky Sall aux syndicalistes : « On ne peut pas dire "diokhma-diokhma" et en retour il n’y a pas de compensation…»

Le Chef de l’Etat Macky Sall a reçu les cahiers de doléances de la part des dirigeants syndicaux dans le cadre de la fête du travail cet après midi au Palais de la République. Il a dans ce cadre, rappelé les efforts du Gouvernement pour la stabilité sociale et incité les leaders syndicaux à construire avec le Gouvernement « une paix sociale durable propice à la productivité au travail »

« Beaucoup a été fait ces 6 dernières années raison pour laquelle j’en appelle à la responsabilité des leaders syndicaux pour construite ensemble une paix sociale durable propice à la productivité au travail. On ne peut pas sans croissance satisfaire les revendications. Il faut la productivité pour que l’économie soit compétitive. On ne peut pas dire « diokhma diokhma » et en retour il n’y a pas de compensation » a-t-il dit à l’endroit des leaders syndicaux.

« Ce n’est pas durable il faut que l’on continue à travailler à cette paix sociale et qu’elle soit propice à la productivité ».