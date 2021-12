Macky Sall aux stagiaires de l’IDS : « Vous connaissez bien la chose militaire, appliquez-la dans toute sa rigueur! »

Le président de la République a procédé ce matin à l’inauguration du complexe multifonctionnel qui est l’Institut de défense du Sénégal dont les locaux se trouvent dans l’enceinte du camp Leclerc.



Cet institut, conformément à sa mission, va former les officiers de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs pompiers à assurer les responsabilités d’État-major, de commandement et de réaction.



Le président Macky Sall en encourageant les nouveaux stagiaires qui devront subir la formation militaire, leur confie également le viatique et une adresse similaire à celle qu’il a rappelée au cours de la journée des forces armées de novembre 2020. Le chef de l’État se plaira ainsi de leur rappeler que « s’ils veulent aller de l’avant, il ne faut jamais oublier que la performance vient de la remise en cause de soi ».



Ainsi, le président de la République, en présence du ministre des forces armées, du Haut commandant de la gendarmerie, du CEMGA et d’autres autorités militaires, le président de la République Macky Sall après avoir effectué l’inauguration de l’Institut de défense du Sénégal, a invité les stagiaires à prendre conscience de la responsabilité qui les attend à l’issue de leur formation : « Vous connaissez la chose militaire, appliquez-la dans toute sa rigueur. Il y va de votre honneur de stagiaire et votre aptitude de commandement », a encore confié le chef suprême des armées...