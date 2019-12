Macky Sall aux sénégalais : « Nous sommes les héritiers et les gardiens de la paix, il faut la préserver »

Le chef de l’état dans son adresse à la nation, a invité les sénégalais à préserver la paix qui règne dans le pays, un legs à entretenir et à transmettre aux générations futures. Le président Macky Sall qui met l'accent sur la chance que le Sénégal a de vivre dans la paix alors que la sous région connaît des attaques terroristes meurtrières, estime que l'on doit être des héritiers et des gardiens pour consolider cette paix et cette sécurité pour un pays stable, uni et en marche pour un Sénégal radieux...