Macky Sall aux futurs officiers de l’armée : « Celui qui n’est pas capable d’obéir n’est pas digne de commander… »

Le président de la République à l’occasion de l’inauguration de l’école nationale de la marine, s’est adressé aux futurs officiers des armées en présence du chef d’état-major des armées et des autres officiers.



Il dit : « Vos stagiaires et futurs cadres de nos forces de sécurité et de défense doivent toujours se rappeler les règles d’or de l’armée : celui qui n’est pas capable d’obéir n’est pas digne de commander », a lancé Macky Sall ce lundi.