Macky Sall aux forces de défense et de sécurité : "Je vous exprime toute la reconnaisance de la nation et vous renouvelle ma confiance"

"Je vous exhorte à faire de votre serment, votre sacerdoce en cultivant résolument l'excellence et le sens du devoir car, c'est un serment qui constitue un engagement indéfectible". C'est par ces mots de reconnaissance que le président de la République, au cours de son discours à la journée des Forces armées, s’est prononcé en direction des forces de sécurité et de défense.



Le chef de l'État a magnifié les énormes sacrifices et la détermination que les forces armées montrent dans le cadre de la gestion des problématiques sécuritaires et environnementales auxquelles le pays fait face.



"Magnifier la contribution remarquable des forces armées rentre aussi dans le cadre de la déclinaison de ce moment privilégié de cette journée de célébration des forces armées et de solidifier le lien affectif que la nation porte en vous", dira le président Macky Sall.



" J'ai aujourd'hui l'occasion de magnifier cette contribution remarquable des forces armées à l'oeuvre de construction nationale. C'est aussi un moment d'exaltation de la tradition des forces militaires. Je rends ainsi hommage à vos illustres anciens et vous renouvelle toute ma confiance ainsi que la reconnaissance de la nation", poursuivra le président de la République face aux généraux de l'armée, tels que le général de corps d'armée, directeur de la justice militaire, le général d'armée et chef d'État major des armées ainsi que des autorités civiles telles le ministre des Forces armées et de la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales...