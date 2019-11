Macky Sall aux éleveurs : « Votre gestion du bétail est un cas d'école qui peut inspirer d'autres secteurs... Je vous renforcerai à hauteur de 2 milliards pour... »

Il a été très à l'aise dans son discours en s'adressant aux éleveurs dans le cadre de la sixième édition de la journée de l'élevage. Le président Macky Sall s'est réjoui des initiatives des éleveurs dans la gestion de l'aliment de bétail, mais surtout avec ce fonds venant d'eux, qui englobe les 2,5 milliards et qui prouve parfaitement leur volonté d'améliorer la résilience dans la gestion du bétail. "Je sais que vous avez un fonds de 2,5 milliards pour gérer l'aliment de bétail...mais je tiens à vous rassurer que vous êtes sur la bonne voie et en même temps, je vous ajouterai dans les jours à venir un montant de 2 milliards et ce qui viendrait de l'assurance pour lutter contre les difficultés liées au déficit de l'eau et vous permettra d'avoir de l'aliment facile et accessible à tous les éleveurs", annoncera le président de la République.



Macky Sall exprimera aussi sa fierté envers les éleveurs car, comme il l'a si bien souligné, " ils sont dans un cas d'école qui peut bien inspirer d'autres secteurs".