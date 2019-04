Macky Sall aux députés : « Pourquoi j’ai décidé de supprimer le poste de Premier ministre »

Macky Sall a reçu, hier, les députés membres de la mouvance présidentielle. Une rencontre au cours de laquelle le président de la République a expliqué pourquoi il a décidé de supprimer le poste de Premier ministre.



« Ces réformes ont été engagées dans le souci d’aller vite parce que nous sommes dans un quinquennat. Nous devons travailler pour que les réformes et les projets puissent impacter les populations le plus rapidement possible. Il faut mettre en œuvre le PAP 2 (Plan d’actions prioritaires) avec une diligence particulière. Et pour cela, il faut éviter les goulots d’étranglement. Il faut qu’on puisse élaguer les branches inutiles de l’arbre de prise de décision », a déclaré le chef de l’État.