C'est un président Macky Sall très enthousiaste et reconnaissant qui a reçu l'équipe nationale du Sénégal au palais de la republique en début de soirée. Une cérémonie tenue devant les grilles du palais. Occasion pour le chef de l'État d’adresser un message de soutien et d'encouragements aux vice-champions d'Afrique.



Après une longue parade à dans les rues de Dakar, portés par une foule monstre, les "Lions" ont terminé leur journée en centre-ville. Ainsi, lors de son allocution devant les grilles du Palais, le président Sall, drapeau des couleurs nationales sur les épaules, a chaleureusement félicité les "Lions", le Staff technique, les fédéraux ainsi que les membres du Ministère des Sports.



Revenant sur le parcours exceptionnel du Sénégal à cette 32e coupe d'Afrique des nations, Macky Sall les a adoubés en ces termes : « Mes chers compatriotes, mes chers "Lions" Dém nguen Ba Diekh. Bravo et merci. Tout au long de la CAN, vous nous avez fait rêver, vous nous avez donné du bonheur, vous nous avez fait rêver en sublimant nos valeurs ancestrales. Votre parcours à côtés des meilleures équipes du continent nous a conduit en finale pour la deuxième fois de notre histoire. On n'y a tous crû mais c'est la loi du sport, il faut un gagnant et un perdant. Vous êtes tombés les armes à la main, bravo ! On ne peut pas critiquer une équipe pour avoir perdu une finale. On doit l'exhorter à aller de l'avant. Maintenant, nous devons travailler et gagner le trophée continental dans deux dans. Mes chers compatriotes Amul décourager ! » a conclu le président en présence d'une forte mobilisation spontanée.