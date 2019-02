Macky Sall au meeting départemental de Podor : "Je rencontre le mouvement de Racine Sy partout où je passe dans le pays"

Le candidat Président Macky Sall a fait forte impression à Podor lors du meeting départemental de Benno Bokk Yaakar. À l'occasion, l'icône du secteur privé, Mamadou Racine Sy, a frappé les esprits avec à la clé une mobilisation exceptionnelle de ses partisans vêtus de jaune, la couleur fétiche du mouvement And Ligueyy Sénégal ak Racine (Alsar). Le Président Macky Sall, aux anges devant ce déploiement, cette démonstration de force, a qualifié Racine Sy de chef d'entreprise dynamique, un créateur d'emplois hors pair. "Racine, je suis satisfait de vous, car je rencontre tes partisans d'Alsar partout où je passe à travers le pays."

Au cours de son temps de parole ponctué par les ovations de ses nombreux militants et sympathisants, Mamadou Racine Sy, a informé qu'il est véritablement entré en politique pour apporter son soutien actif et inconditionnel au Président Macky Sall. Pour M Sy, le candidat de Benno Bokk Yakaar est l'homme de la pension minimale, l'homme du social mais aussi le leader qui a énormément appuyé le tourisme dans notre pays.

Faisant preuve d'un esprit de dépassement, Mamadou Racine a adressé un message puissant pour saluer fortement ses frères responsables politiques du département, en l'occurrence Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Oumar Hann, Me Moussa Diop, etc... Mais aussi, ses sœurs Me Aïssata Tall Sall et Astèle Sall.

Soyez généreux et soudés autour du seul objectif qui vaille, celui de la réélection du candidat Président Macky Sall, a réaffirmé Racine Sy.

Visiblement satisfait de la démonstration de force de ses partisans, il a improvisé une caravane de remerciements aux populations de Podor, juste à la fin du meeting pour sillonner les grandes artères de la ville.

De son côté, le candidat a promis aux Podorois plus de désenclavement ( routes, ponts, pistes rurales), plus de développement agricole et plus d'emplois des jeunes et de financement au profit des femmes.

Macky Sall a apprécié la mobilisation exceptionnelle des Podorois...