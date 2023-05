Macky Sall au maire de Dakar : « Barthélémy, je vois que 'Yaa Ngui Doxal'- Je dirai à ton papa Jean Paul, que tu as bien travaillé »

C’est dans une ambiance conviviale et plus ou moins festive que les acteurs politiques dont le chef de l’Etat Macky Sall, se sont retrouvés ce matin au Grand Théâtre dans le cadre du lancement du 6e forum mondial de l’économie sociale et solidaire. Dans son discours, le président de la République prenant la parole a particulièrement remercié le maire de la ville de Dakar en lui rassurant qu’il rendra compte à son père Jean Paul Dias qui est dans la mouvance présidentielle, qu’il a bien travaillé. « Je tiendrai votre Papa informé de votre travail à la mairie de Dakar. Je lui dirai que tu as bien travaillé » lance le Président Macky Sall à l’endroit de l’édile de la ville de Dakar tout souriant.