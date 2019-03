Macky Sall après sa réélection : ‘’Cette confiance renouvelée me motive à faire encore plus et mieux’’

Nouvellement réélu à l’issue de la présidentielle de 2019, Macky Sall a relevé que la victoire de son camp n’est pas uniquement le sien. C’est à ses yeux le Sénégal dans sa globalité qui sort "vainqueur" de ces joutes qui avaient retenu toute l’attention des populations, mais aussi celle de la communauté internationale.

À l’issue du scrutin du 24 février dernier, Macky Sall confie avoir le sentiment qu’il n’y a, à ses yeux, ‘’ni vainqueur ni vaincu’’. Et après cette campagne, il dit ne plus voir ‘’de camp marqué par des couleurs partisanes (…). Je ne vois qu’un seul camp : C’est celui du Sénégal. Je vois des sénégalais qui ont librement exercé leur désir ardent de rester unis par le destin commun au sein d’une seule Nation. Je vois un seul peuple animé par un seul but et un seul destin. Je serai le président de tous les sénégalais et sénégalaises parce que c’est la charge qui m’incombe comme le prévoit la Constitution. Je sais que ce qui nous ressemble, notre commun vouloir de vivre commune est plus fort que ce qui nous oppose’’, a dit le président Macky Sall qui rempile.



Dans sa première déclaration prononcée cet après-midi, quelques heures, après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle lui attribuant 58% des votes, Macky Sall a rendu un vibrant hommage aux populations sénégalaises. ‘’Avec une mobilisation exceptionnelle marquée par un fort taux de participation. Nous avons encore honoré notre héritage démocratique en nous rendant aux urnes dans le calme et la sérénité’’. (…). Ainsi, nos observateurs ont attesté que le scrutin a été libre et transparent. C’est là, une identité remarquable des démocraties majeures et apaisées. Le mérite vous revient chers compatriotes’’, note Macky Sall.



Ce dernier en a profité pour décerner son satisfecit à la Cena (Commission électorale nationale autonome) et au ministère de l’Intérieur, mais aussi à tous les électeurs.



‘’En m’accordant une forte majorité avec plus de 58% des voix, vous avez ainsi fait le choix de la continuité pour la mise en œuvre du Pse. Je m’en réjouis et je rends grâce à Dieu. (…). Je remercie chaleureusement les acteurs qui m’ont renouvelé leur confiance. Cette confiance renouvelée me motive à faire encore plus et mieux. Chaque voix qui s’est exprimée, qu’il soit de la majorité ou de l’opposition, mérite d’être entendue’’, a-t-il dit, en adressant dans la même lancée des salutations à tous les autres candidats malheureux de cette présidentielle.



Aux sieurs Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Pr Issa Sall et Me Madické Niang, ses adversaires à cette présidentielle de 2019, il a précisé que ‘’nous avons toutes et tous le même amour, la même fierté et le même engagement patriotique pour notre pays’’. En ce sens, il a fait la promesse de continuer ‘’d’être à votre écoute et à votre service afin de poursuivre et de continuer l’œuvre entamée’’.