Macky Sall après la remise de la certification ISO 9001/2015 : « Maintenons le cap de la performance avec une amélioration conti¹nue du management et la généralisation de la qualité dans l'administration »

C'est un président satisfait de la dynamique administrative de ses équipes et particulièrement de la présidence de la République qui viennent d'être honorées par l'association française de normalisation AFNOR. Un organisme indépendant de référence, qui leur a remis le Certificat ISO 9001/2015. C'est une distinction qui sanctionne après des audits de pointe, le système de management de la qualité de la direction des moyens généraux de la présidence de la République.



Le président de la République a salué au cours de la cérémonie de remise de la certification, le travail acharné de la DMG, service support de la présidence de la République qui gère le budget, les ressources humaines civiles et militaires, le patrimoine et la logistique en rapport avec les services et autres structures autonomes, rattachées à la présidence de la République.



Cette distinction intervient dès lors, comme la déclinaison temporelle de toute une chaîne de responsabilité basée sur des lettres de mission claires et précises pour les entités concernées. "C'est une certification inédite de toute l'offre de service de la DMG plaçant ainsi la présidence de la République au cœur du management public moderne", a soutenu le chef de l’État.



Après les félicitations du ministre Oumar Samba Ba, secrétaire général de la présidence de la République pour l'encadrement et la supervision et Mme Awa Ndiaye Diaw directrice des moyens généraux (DMG), le président Macky Sall a reconnu également l'effort des personnels au sein de la DMG pour la résilience face aux contraintes.



Cette fierté pour toute la présidence de la République (membre du cabinet, délégués et directeurs généraux, chef de services) à travers cette consécration, appelle, d'après le chef de l'État, à maintenir le cap de l'excellence et de la performance car, c'est une certification de 3 ans qui ouvre de nouvelles perspectives pour toute l'administration sénégalaise.