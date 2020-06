Macky Sall à ses ministres : « Travaillez avec les partenaires du secteur des transports, à la levée des restrictions selon des modalités à convenir »

La crise sanitaire du coronavirus, qui touche le pays depuis mars 2020, a également infecté le secteur des transports terrestres. Les impacts de la pandémie et de la mise en place des mesures restrictives, depuis lundi 23 mars 2020, sont lourds.



Commerçants, transporteurs et autres restaurateurs ont manifesté leur impatience face à la crise sanitaire. Ils disent miser sur une levée rapide des restrictions, malgré la forte accélération des décès dus au nouveau coronavirus. Et, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 3 mai annonce une éventuelle levée des restrictions instaurées pour freiner l'épidémie de coronavirus.



«Confirmant la stratégie d’assouplissement graduel des mesures restrictives liées à la pandémie de la Covid-19, le Chef de l’État a instruit les ministres des Transports terrestres et aériens, en relation avec le ministre de l’Intérieur, de travailler avec les partenaires du secteur des transports, à la levée des restrictions selon des modalités à convenir», lit-on dans le communiqué.



Les autorités pourraient donc annoncer dans les prochaines heures une levée des restrictions des déplacements dans le pays, à partir de vendredi ou samedi. Les chauffeurs et transporteurs bénéficieront de cette mesure dans les prochains jours. Le Président Macky Sall a décidé, selon le communiqué du Conseil des ministres, d’affecter une enveloppe de 3 milliards de FCFA aux opérateurs des transports terrestres.