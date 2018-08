Macky Sall à ses camarades de parti : " Comme on a ouvert le chemin du travail, j'espère que vous allez oublier vous petites querelles sans importance et vous concentrer sur le bilan à défendre"

Lors de son discours à la cérémonie de lancement de parrainage, le président Macky Sall a remis en ordre ses militants et responsables de l'Apr qui ne cessent de se faire la guerre. Le président dira : "lolou rek moy souniou thiate". Pour remettre de l'ordre, le patron de l'Apr d'indiquer : "il faut cesser ces querelles sans importance, sans aucun intérêt. Là, on vient d'ouvrir le chemin du travail avec la collecte de parrainage, j'espère que vous allez taire vos petites querelles et vous mettre au travail pour défendre notre bilan qui est défendable. On se querelle trop pour des choses sans tête ni queue. Il faut taire les querelles de positionnement et d'intérêt personnel. Chaque tiraillement interne causera un préjudice à notre concentration sur ce qui nous fera gagner. Il faut consacrer nos efforts et notre énergie à ce qui est essentiel et qui nous tire vers la victoire qui doit être éclatante et transparente. Nous devons expliquer à la population tout ce qu'on fait pour le Sénégal, car je vous le dit, on a un Bilan avec un grand B à défendre. C'est ça qui nous démarque des autres..."