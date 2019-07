Macky Sall à l'ANST : « Vous aurez la lettre affectant le siège et le déblocage de votre subvention... »

Le président de la République était ce matin à la cérémonie de séance académique Solennelle 2019. Cette séance initiée par l'académie nationale des sciences et technique a pour thème cette année : « La valorisation et la restauration des terres salées du Sénégal ». Au cours de son allocution, le président Macky Sall qui a reconnu l'utilité de cette académie, souligne qu’elle « aura toujours le soutien du gouvernement car, faisant preuve d'une expertise inégalée ». Le chef de l’État, Macky Sall a, par ailleurs, mesuré l'enjeu et les perspectives qui peuvent découler des recommandations qui lui ont été suggérées par l'Académie et compte mettre à sa disposition le siège et le déblocage de la subvention pour lui permettre de continuer sa marche vers l'intensification de la recherche scientifique et technique.