Macky Sall a créé plus de 336 000 emplois, selon son ministre, conseiller personnel Mor Ngom

Si on en croit le ministre, conseiller personnel du président de la République, le chef de l’Etat va, au terme de son septennat, honorer sa promesse de création de 500 000 emplois.

« Ceux qui sont dans la pêche et dans l’agriculture ne sont pas pris en compte dans les statistiques », relève Mor Ngom, maire de Nangalma (Bambey).

Venant de la bouche de l’ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat, cette déclaration mérite quelques annotations bibliographiques. Ainsi, Mor Ngom pense qu’avec les Bourses pour l’entreprenariat rapide, qui héritent d’une dotation de 30 milliards de F Cfa, dans le budget 2018, les 500 000 emplois promis seront largement dépassés. D’autant plus que, ajoute-t-il, face à Dakaractu : « 2 milliards iront à la pêche et un milliard au numérique ». Secteurs à haut potentiel.