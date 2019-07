Macky Sall à Touba : Les enseignements de Serigne Modou Bara Dolly Mbacké

Le discours du chef de l'État dans la ville sainte de Touba a été bien apprécié par Serigne Modou Bara Dolly Mbacké qui l'assimile à un discours de rassemblement et qui se base sur les enseignements de Serigne Touba. Le marabout et responsable politique souhaite que l'unité soit retrouvée non seulement à Touba, mais aussi dans tout le Sénégal pour l'intérêt des populations, non sans se féliciter des interdits du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui rappelle dans un communiqué, les règles fondamentales qui organisent la ville sainte et les sanctions à tous ceux qui ne les respecteront pas.