Sous la houlette du coordonnateur Serigne Djily Mbacké, le mouvement « Macky Moniou Nior » du conseiller spécial chargé des affaires religieuses, Cheikh Mbacké Sakho a marqué sa présence. Que ce soit à Touba, Darou Moukhty ou encore à Thilmakha Pékesse, partout où le cortège présidentiel s’est présenté, les militants du mouvement « 2MN » ont répondu en masse à l’appel de Macky Sall.

Sur le terrain, les responsables et militants de Cheikh Mbacké Sakho n’ont jamais cessé de mouiller le maillot, se rapprochant de plus en plus des populations.

Travail qui s'est traduit par une forte et grouillante mobilisation à l’ouverture de la campagne, au grand bonheur du président sortant...