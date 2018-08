Macky Sall à Pape Samba Mboup, Jules Ndéné et Cie : « On ne m’a jamais entendu dire du mal de Wade et je ne le ferai jamais »

« On ne m’a jamais entendu dire du mal de Wade et je ne le ferai jamais ». C’est ce qu’a confié le président Macky Sall aux responsables du Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme (RAPPEL) qu’il recevait le 17 août dernier, selon des sources autorisées de Libération.