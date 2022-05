Macky Sall à Massalikul Jinaan : Le chef de l’État promet une structure sanitaire et un morgue dans la mosquée.

Le président de la République Macky Sall s’est déplacé ce dimanche à la grande mosquée de Massalikul Jinaan, à l’occasion de la visite du Khalife Général des Mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, à Dakar.



Le chef de l’État accompagné du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Antoine Félix Diome, des ministres d’État Mbaye Ndiaye et Mor Ngom, s’est réjoui de la présence à Dakar du Khalife.



À son arrivée à la grande mosquée Massalikul Jinaan, le président Macky Sall, après avoir effectué une visite guidée à l’intérieur de la mosquée, a annoncé qu’il va prendre en charge la construction d’une morgue et mettre en place des médecins pour la prise en charge médicale des fidèles car, ayant constaté qu’avec cette mosquée qui refuse de monde, la construction de ces bâtiments sont une nécessité.



Après s’être adressé aux fidèles, le chef de l’État va se diriger vers Colobane pour rendre visite au Khalife général à Keur Serigne Touba...