Macky Sall à Angela Merkel : "Le Sénégal est ouvert à toutes les coopérations"

Depuis quelque temps, le Sénégal attire l’attention des grandes puissances et on assiste à une diversification du portefeuille du partenariat. Autant dire que notre pays est courtisé de toutes parts. Une posture qui ne gêne pas outre mesure le président sénégalais. Pour toute réponse à un journaliste allemand soucieux de savoir entre la France, la Turquie ou la Chine, quel partenaire le Sénégal privilégie-t-il, Macky Sall a été on ne peut plus clair.

Pour le chef de l'Etat, le Sénégal n'est la chasse gardée d'aucune puissance. “Ils sont tous importants pour nous. Nous avons des amitiés traditionnelles. Mais en matière de business, le Sénégal est ouvert à toutes les coopérations”, a tenu à dire le chef de l'Exécutif sénégalais pour qui, tous les pays à même d'opérer des investissements de taille sont les bienvenus. Concernant l'Allemagne, dont la chancelière effectue un séjour de 48 heures au Sénégal, Macky Sall loue sa rigueur dans le travail mais aussi la qualité de ses services. “Et l'Afrique a besoin d'industrialisation”, a lancé Macky Sall à l'endroit de son “hôte de marque”.