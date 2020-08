Macky Sall : « Nous avons eu des échanges sur des sujets d’intérêt commun bilatéraux et d’actualité africaine et internationale »

C’est à quinze heures Gmt que le président de la République du Sénégal est sorti de l’Elysée où il rencontrait son homologue français, Emmanuel Macron.



Pour sa première sortie médiatique, le Chef de l’État sans entrer dans le détail du contenu de leurs discussions, s’est tout simplement limité à en donner les grandes lignes.



Au sortir du déjeuner présidentiel, le chef de l’État du Sénégal a souligné qu’il a eu un déjeuner de travail très convivial avec le président Macron. Il a informé qu’ils ont eu des échanges approfondis et positifs sur des sujets d’intérêt commun bilatéraux et d’actualité africaine et internationale.



Le président Macky Sall est attendu à l’Université d’été du MEDEF ce jeudi. Il est l’invité d’honneur du secteur privé français.