Macky Sall : « Le pouvoir donne des avantages mais... »

« Le pouvoir donne des avantages qu’on peut tirer de son exercice. Mais ça, c’est secondaire. Comme disent les Wolofs – ‘’Kouy xalam di thia diaayou barké yay borom’’. Mais, il ne faut pas que la finalité soit là, à profiter d’une situation.

On profite des situations pour quel but ? Est-ce que les populations mangent à leur faim ? Est-ce que la couverture maladie universelle a été améliorée ? Est-ce que la pauvreté a baissé ? Voilà des questions que nous devons nous poser tous les jours et cela doit impacter sur notre comportement à nous, aujourd’hui responsables du pouvoir. Il faut éviter l’arrogance parce qu’on est en mission. On a bénéficié de la confiance des populations et pour ce faire, on est allé dans leurs amours, dans les quartiers pour les convaincre de la justesse et de la pertinence de nos politiques et de notre vision. En retour, de grâce, si les populations nous donnent cette confiance, pourquoi les écraser ? C’est un combat que nous menons dans nos entourages, dans notre espace politique. » a expliqué le président de la République Macky Sall lors de la présentation de son livre "Le Sénégal au coeur"