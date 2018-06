Macky Sall : "Le pétrole n'est pas une ressource renouvelable (...) Chaque dollar issu de son exploitation doit être judicieusement utilisé"

Le président de la République du Sénégal préside en ce moment la concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Une rencontre abritée par le CICAD de Diamniadio que Macky Sall a voulue inclusive pour ne pas dire participative, car pour le chef de l'État, tous les fils du Sénégal doivent être associés à la gestion des hydrocarbures, eu égard aux"externalités négatives liées au développement de l'industrie pétrolière".



Selon le président Sall, une concertation s'impose car il s'agit également de discuter de la stratégie à mettre en branle pour dépenser judicieusement chaque dollar issu de la gestion des hydrocarbures. "Notre sous-sol est généreux mais le pétrole que nous produirons n'est pas une ressource renouvelable et les barils ne seront jamais remplacés. Chaque dollar doit être judicieusement utilisé", conscientise-t-il l'assistance sur la nécessité d'engager un "débat constructif et bienveillant pour trouver le meilleur arbitrage entre le besoin de développement du présent et la nécessité de préparer l'avenir".



C'est donc tout naturellement que Macky Sall saisit cette occasion "solennelle" pour soumettre à l'assemblée le projet de loi d'orientation sur la répartition et l'encadrement de la gestion de ces revenus.