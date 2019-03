Macky Sall : « Le ministre de l’Intérieur était attendu au tournant, je le félicite ainsi que tous les acteurs du scrutin… »

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye fortement décrié par l’opposition à la veille de la tenue de l’élection Présidentielle s’est bien comporté, selon le président de la République Macky Sall. Il a tenu à le féliciter indiquant que ce dernier était attendu au tournant. C’était lors de sa première sortie

« Je félicite ceux qui ont organisé cette élection, à commencer par le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Chacun l’attendait au tournant pour en cas de pépin pouvoir sauter sur l’occasion. Mais Dieu merci tout cela n’est pas arrivé. Je félicite aussi l’administration territoriale, on a le meilleur système électoral de l’Afrique, très élaboré et qui concentre les acteurs politiques. La CENA aussi est au cœur de ce processus et partout depuis l’inscription sur les listes, jusqu’au dépouillement dans les commissions départementales. Donc c’est un système éloquent. Et qui rend à notre démocratie toute sa lumière. Et nous voulons qu’elle s’améliore surtout dans le rendu des résultats », dira le Président Sall.

Il a fini par féliciter la presse mais aussi promis de régler le gap entre la publication des résultats le jour du scrutin par la presse et celle provisoire par la commission de recensement des votes.