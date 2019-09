Macky Sall : ‘’La protection civile et la sécurisation des personnes et des biens restent les priorités de l’action gouvernementale’’

Dans le cadre du programme spécial d’équipement, le Président de la République Macky Sall a procédé à la remise de clés d’un lot de véhicules, d’équipements et de matériaux divers à la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers



« La protection civile et la sécurisation des personnes et des biens restent les priorités de mon action », a d’emblée fait savoir le président macky Sall lors de son discours pour la remise des clés d’un lot de véhicules, de matériel et d’équipements à la brigade nationale des sapeurs-pompiers, ce jeudi 19 septembre au Grand Théâtre de Dakar.



En effet, ce projet d’équipements « polytechnologies » de la brigade nationale des sapeurs-pompiers est initiée avec le soutien de la République populaire de Chine et a pour objectif de la remise à niveau des unités existantes et sécurisation des îles et plans d’eau. Le coût du projet est estimé à un peu plus de 26 milliards de francs cfa et porte sur deux phases. Le premier lot présenté aujourd’hui au président et livré le 7 août dernier, est composé de 88 véhicules et engins, et plus de 24 000 EPI (équipements de protection individuelle). Le deuxième lot arrivera le 10 décembre prochain avec 48 véhicules et engins.



À en croire le président de la République, Macky Sall, cette première étape permettra à la BNSP de se rapprocher des meilleurs standards en matière de secours et de lutte contre les sinistres.