Macky Sall : ‘’Je suis fermement convaincu que l’heure de l’Afrique a sonné’’

Le continent noir marqué par certains drames et faits déplorables comme entre autres l’émigration clandestine, les violences armées, est cependant dans une phase qui lui est fort favorable. Le président de la République du Sénégal est de cet avis, lui qui dit avoir la ferme conviction que l’heure de l’Afrique a sonné. Macky Sall, dans ses propos prononcés à la cérémonie officielle de la 3e Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (Ciea) à Dakar, a appelé de tous ses vœux les populations du continent noir à prendre conscience des opportunités qui s’offrent de nos jours à l’Afrique.





‘’ En dépit de toutes les contingences, je suis fermement convaincu que l’heure de l’Afrique a sonné. Et que rien ne doit entraver notre marche résolue vers l’émergence. Gagner le pari de l’émergence est à notre portée’’ a-t-il déclaré à cette rencontre. Macky Sall de souligner qu’avoir une vision ambitieuse ne suffit pas pour développer notre continent. Mais il faut aussi de l’action et de la détermination. ‘’La quête de l’émergence procède ainsi d’une vision à long terme et d’un engagement qui traduit cette vision en actes. Croire en nous mêmes, définir nos propres priorités, engager nos ressources et notre intelligence, mobiliser des partenariats mutuellement bénéfiques. Voilà ce qui doit être notre quotidien pour forger par nos propres mains le destin d’une Afrique prospère et émergente. Les défis sont là, immenses, nous ne les ignorons pas. Mais le champ du possible pour relever ces défis est encore plus grand pour un continent riche de ses ressources humaines et naturelles’’, a-t-il précisé.