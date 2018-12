Macky Sall : « Je ne fais pas que des promesses électorales... »

Le président de la République compte sur la confiance renouvelée des électeurs pour sortir gagnant des prochaines élections. Macky Sall ne fait pas que des promesses électorales et mieux, il dit s’engager aux cotés de la population avec la foi en la parole donnée. « Je dis toujours ce que je fais et mes dires sont toujours basés sur des textes clairs et vérifiables. » Une pierre jetée en quelque sorte dans le jardin de l’opposition.