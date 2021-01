Macky Sall : « J’ai ordonné qu’une stratégie nationale de vaccination me soit proposée dans les meilleurs délais »

«Je rappelle aux populations que l’heure est grave face au relâchement général constaté sur le respect des mesures barrières et d’autre part de la recrudescence des cas communautaires, des cas sévères et des cas de décès », note le président de la République.

Suite aux recommandations du corps médical, il précise : « j’ai décrété l’état d’urgence dans les régions de Thiès et de Dakar qui concentrent plus de 90% des cas covid, qui est assorti d’un couvre-feu allant de 21 heures à 06 heures du matin. J’invite les membres du gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’application de cette mesure, chacun en ce qui le concerne... »

Dans ce contexte, et au vu de la situation, « je demande aux populations de se conformer aux dispositions de prévention individuelles, en réduisant les déplacements non essentiels, les rassemblements, en observant les gestes de mesures barrières notamment dans les marchés. »

Ainsi pour lutter contre les cas communautaires, il a demandé une surveillance stricte des déplacements au niveau des frontières. « J’indique la nécessité du renforcement permanent des contrôles sanitaires dans les frontières terrestres, maritimes et aériennes et j’invite le gouvernement à améliorer les conditions de travail des acteurs de la santé dans les frontières. »

Par ailleurs, il en appelle à une stratégie nationale de vaccination. « J’ai ordonné qu’une stratégie nationale de vaccination me soit proposée dans les meilleurs délais, d’abord pour le personnel de santé et des personnes cibles qui nécessitent la plus grande attention. J’en appelle à la mobilisation générale de toutes les forces de la nation... »

Et pour lutter contre la propagation de cette pandémie que le Sénégal doit vaincre, il lance un message à la population. « Je compte sur l’engagement communautaire, ainsi que sur la notabilité religieuse et coutumière, les élites, l’ensemble des élus, les jeunes, les femmes », conclut le chef de l’État.