Macky Sall : « Il n’y a pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité »

Le chef de l’État est ferme dans sa volonté de faire régner l’ordre et le respect du droit du citoyen. « Je voudrais vous rassurer que l’État est, et restera debout pour protéger les personnes et les biens, mais de défendre notre société », a lancé le président Macky Sall qui rappelle aux participants au dialogue que « c’est la nation qui leur parle et qu’elle exige que la paix règne dans le pays. »

Il faut aussi, invite le chef de l’État, qu’il y’ait le respect des règles démocratiques. « Il n’y pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité », a indiqué le président Macky Sall qui se dit attaché à ces principes fondamentaux d’une nation.