Macky Sall Et Nous, Le Choix De La Raison, Du Cœur Et Du Réalisme. (Par Omar Sow, Coordinateur Cojer Gabon)

Demain, samedi 1er décembre 2018, nous avons encore grand rendez-vous avec l’histoire. Militants, alliés, soutiens et sympathisants du Président Macky Sall, de l’Alliance Pour la République et de Benno Bokk Yaakaar, nous allons affluer, en masse au Dakar Arena pour investir notre candidat à la présidentielle 2019.



Simple formalité, car notre choix à ce sujet n’est pas à débattre. Le symbole est cependant fort et à marquer d’une pierre blanche dans les annales politiques sénégalaises. Après les investitures sectorielles (les Sages à Sorano, les cadres au Grand Théâtre, les femmes à Mbour, les jeunes à Dakar, et les alliés du Ps, de l’Afp et d’Aj dans leurs sièges respectifs), nous allons tous, ensemble, comme un seul homme installer notre Président sur les rails de la conquête du second mandat.



Notre choix est de cœur, de raison et de réalisme. Le bilan des 7 ans de mandat est plus qu’élogieux pour battre en brèche tous les arguments de campagne. Avec la certitude de ne pas être exhaustif, nous pouvons comme réalisations phares le prolongement de l’autoroute jusqu’à l’Aéroport International Blaise Diagne, l’inauguration de ladite infrastructure, l’autoroute ILa Touba testée avec grande satisfaction par de nombreux talibés lors du récent Magal de Touba, la baisse du coût de l’électricité, des denrées de première nécessité, les infrastructures pour endiguer les inondations, le prolongement de la VDN jusqu’à Tivaoune Peulh et bientôt à Saint Louis…



On ne peut ne pas citer le TER, le PUDC, les Promovilles. Et surtout Diamniadio devenu ville et cité d’affaires, avec les ministères qui s’y installent et les entreprises. Qui, à très court terme, vont générer des milliers d’emplois à ajouter au registre déjà bien fourni réalisé par le Président Macky Sall, comme il s’y était d’ailleurs engagé.



Continuer avec l’artisan de tout ça et de bien d’autres à venir relève d’une évidence. C’est du réalisme et c’est raisonnable. Escale sur Dakar Arena demain et puis, cap sur 2019 pour le second mandat.



* Coordonnateur Cojer Gabon