Macky Sall : C’est la pandémie de la covid-19 qui m’a beaucoup marqué en 2020.

Face à la presse après son adresse à la Nation, le président de la République a fait savoir que le coronavirus et ses soubresauts l'ont ont beaucoup marqué.



« C’est la pandémie à coronavirus qui m’a le plus marqué en 2020. Le virus a dominé tous les pays du monde, même les plus riches et ou puissants, ont été touchés de plein fouet. Et pourtant, au début de la pandémie, les gens disaient que l’Afrique allait subir de plein fouet les affres du coronavirus. Heureusement, Dieu en a décidé autrement. Ce qui a impressionné toute l’humanité. L’Afrique a pu et a su faire face contrairement aux autres pays dits puissants. Mais on ne doit pas fléchir encore moins baisser les bras, car la pandémie est toujours présente », informe le président de la République.