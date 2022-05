Macky Sall : « 29 quotidiens dans un pays comme le Sénégal, c’est de l’anarchie, 450 sites d’information, ce n’est pas possible! »

Le Chef de l’État après avoir bien pris note des complaintes du Sg du Synpics sur la situation de précarité des agents de la presse, a manifesté son soutien vis-à-vis des travailleurs du monde la presse.



Macky Sall, sur un ton ferme, soutient : « l’État ne peut pas laisser la précarité régner dans ce milieu car elle va entrainer des déviances qui vont être très mauvaises pour notre démocratie et le développement équilibré de notre nation. »



Aussi, il a dénoncé la floraison de la presse et des sites d’informations qui pullulent comme des champignons. « 29 quotidiens dans un pays comme le Sénégal, c’est de l’anarchie, 450 sites d’information, ce n’est pas possible! »



La situation dans les médias publics est aussi évoquée par Macky Sall qui a ordonné encore une fois de plus au ministre de la communication de s’entretenir avec les trois Dg pour une sortie de crise.



« L’ostracisme dans les médias publics, on m’avait dit que les choses ont évolué au Soleil. Mais là je note que la situation est restée entière. J’instruis le ministre de la Communication de s’entretenir avec les DG de la Rts, du Soleil et de l’Aps pour qu’on dépasse cette situation», a conclu le président de la République...