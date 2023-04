Macky Sall : « il n’y a pas de détenus politiques au Sénégal »

Le président Macky Sall s’est exprimé sur les arrestations opérées sur plusieurs personnes. Le chef de l’Etat a indiqué qu’il n’y avait pas de détenus politiques au Sénégal. « Ce qu’il y’a, ce sont des gens qui transgressent les lois et qui se font arrêter. On peut pas accepter qu’on détruise les biens des Sénégalais qui travaillent pour faire leurs biens. Nous sommes garants de leur sécurité et de leurs biens. Alors, il ne faut pas parler de détenus politiques »