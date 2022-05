Macky Sall : « Si l'Afrique n'est pas en sécurité contre le terrorisme, ni l'Europe ni les USA ne le seront... »

Avec sa double casquette de chef de l'État sénégalais et de président de l'Union Africaine, Macky Sall a ouvertement abordé la question sécuritaire en Afrique. C'était ce jeudi, lors de la cérémonie de réception des lauréats de la promotion 2021 du programme des Young Leaders de la French-African Foundation.



Pour ce qui est du terrorisme, dans un premier temps, il estime qu'à l'échelle continental, il faut « accentuer la lutte contre le terrorisme avec le soutien de pays et institutions partenaires... Il faut une réponse globale, comme ce fut le cas en Irak et en Afghanistan... »



Ce qui amène le chef d'État sénégalais à dire que « si l'Afrique n'est pas en sécurité contre le terrorisme, ni l'Europe, ni les USA ne le seront... »