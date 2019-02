Macky SALL : Une vision transformationnelle du leadership

Le leadership du Président Macky SALL, vertébré par une justice sociale fondée sur l’éthique, une vision diplomatique proactive, une logique économique soucieuse d’éradiquer les inégalités sociales les plus disparates, un pouvoir décisionnel responsable et porté sur la consolidation des acquis et l’ouverture vers d’autres opportunités d’avancement sur le plan social, économique et politique est un cas d’école qu’il urge de fouiller et de partager pour le grand bien de la jeunesse africaine. Des lors, notre modeste action dans l’arène politique s’inscrit dans la vulgarisation d’une vision nouvelle portée par un homme de son temps et dont la lumière de l’envergure rayonnera, à coup sûr, au-delà de son époque.



En effet, le discours chargé d’affection, que le Président Macky SALL a prononcé hier à l’endroit des populations de Foundiougne a été accueilli à la hauteur de sa sincérité. Les populations de toutes les contrées du Sénégal ont fini, à la faveur des réalisations du candidat Macky SALL, de se rendre à l’évidence qu’il n’est point besoin de battre campagne. Le Président est dans un exerce pédagogique de rencontre avec les populations, qui s’émerveillent devant ses réalisations, afin de les aider à les cerner et se les approprier.

Pour qui connait le niveau des infrastructures médicales du Sénégal au moment où le Président WADE quittait le pouvoir en 2012, pour ne citer que ce volet-là et non des moins significatifs, il se rend vite a l’évidence que le Président Macky SALL a fait des réalisations au-delà de ce que nous pouvions imaginer. En tant qu’homme du sérail je peux citer quelques réalisations-phares telles que :

• L’ouverture de centre de dialyse dans presque toutes les régions

• La gratuite de la dialyse

• Le relèvement du plateau médical avec des unités de scanner dans presque toutes les régions

• La couverture maladie universelle

• L’augmentation des bourses de spécialisation

• La subvention des médicaments anticancéreux



Etant épris des conditions medico-sanitaires de nos populations, ce qui m’a poussé d’ailleurs à embrasser une carrière de médecin, je me suis résolument engagé en politique aux côtés du patriarche, le technocrate crédible et respecté de toute la ville de Rufisque, Mr. Homère SECK pour la réélection dès le premier tour du Président Macky SALL afin que le travail de soulagement des populations que le Président est en train de réaliser puisse continuer.



Ayant été inspiré par le PSE, cette vision si chère au Président Macky SALL et qui est en train de transformer le vécu des sénégalais au quotidien, j’inaugure en juin la clinique internationale Recep Tayyip Erdogan. Cette clinique d’un montant de 10 milliards, située aux almadies et dont les instituts de cardiologie et de cancer porteront respectivement les noms du Pr. Macky Sall et de la première dame Madame Marieme Faye SALL sera une expérience unique en Afrique de l’Ouest pour son caractère innovant et, le niveau d’expertise de son personnel soignant et sa convivialité.



J’appelle toute la jeunesse rufisquoise à se ranger derrière M. Homère Seck pour la réélection du Président Macky SALL des le premier tour le soir du 24 février 2019.