Macky II : le mouvement des jeunes de Macky 2012 déplore l’absence des alliés de la 1ère heure dans le Gouvernement.

Le mouvement des jeunes de Macky 2012 déplore l’absence injustifiée des alliés de la première heure du gouvernement. Selon M. Moda Samb, porte-parole chargé de communication des jeunes de Macky 2012, « cette énième décision inélégante de la part de notre partenaire principal l’Alliance pour la République est considérée comme un affront de plus par notre mouvement qui n’acceptera pas que le PS, le PIT, l’AFP et l’APR s’accaparent des directions générales, des agences et des directions qui seront redistribuées par le Président de la République. » Les jeunes de Macky 2012 demandent également au Président Macky Sall « de penser à ses alliés de la première heure et de mettre les leaders de Macky 2012 devant leur responsabilité historique. Notre coalition qui a gagné les élections en 2012 a avalé assez de couleuvres et doit désormais prendre son destin en main et refuser systématiquement de le subir. » Par ailleurs, le mouvement salue « la réunification des deux coalitions qui ont été à l’origine de Macky 2012 et demande aux leaders de maintenir le cap pour bien préparer les prochaines élections et se prémunir des décisions surprenantes, désagréables et regrettables de l’APR qui développe un complexe politique inexplicable vis-à-vis des vieux partis au moment où le peuple réclame le renouvellement de la classe politique et l’émergence de jeunes leaders. »

Pour toutes ces raisons, le mouvement des jeunes de Macky 2012 « reste vigilant et mettra en œuvre son plan d’action pour la restauration de notre dignité bafouée »