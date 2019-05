Macky II : Synergie Républicaine demande au gouvernement de mettre en mode « fast track » le projet de relance des chemins de fer du Sénégal.

Synergie Républicaine se réjouit du démarrage du processus de dialogue politique, non sans déplorer l’absence d’une frange de l’opposition qui pose des conditions avant toute participation. Sous un autre registre, Synergie Républicaine se félicite de la mise en place de la commission d’enquête parlementaire relativement aux accusations de Monsieur Ousmane Sonko sur un présumé détournement de deniers publics à hauteur de 94 milliards, orchestré par Monsieur Mamour Diallo. Synergie Républicaine rappelle «que la clarification de cette affaire est une revendication du peuple et demande à la commission d’entamer les enquêtes incessamment et il ne faudra pas que la commission finisse dans des compromis et compromissions.»



Par ailleurs, Synergie Républicaine interpelle Monsieur Sonko sur sa position personnelle en rapport à la crise casamançaise et lui «demande de se prononcer publiquement contre l’indépendance de la Casamance et le MFDC» Enfin, Synergie Républicaine demande au gouvernement de mettre en mode « fast track » le projet de relance des chemins de fer du Sénégal.