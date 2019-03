Macky II : "Les infrastructures et l'électricité sont les deux indicateurs sur lesquels doit être bâtie une émergence économique..." (Adama Diouf, Pr. UAEL)

La page de l'élection présidentielle tournée, il est temps de se mettre au travail et de respecter les engagements pris pendant la campagne. Dans le département de Kaffrine, les attentes sont nombreuses, mais tournent essentiellement autour des questions de désenclavement et d'énergie. Selon le président du Conseil département de Kaffrine, par ailleurs président des élus locaux, "Les infrastructures et l'électricité sont les deux indicateurs sur lesquels doit être bâtie une émergence économique..."

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, il est également revenu sur la question de la dissolution de l'Assemblée nationale et du couplage des élections locales et législatives.