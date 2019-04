Macky II : Les femmes revendiquent plus de présence dans les centres de décision

L’initiative « Femmes, occupez les médias » au Sénégal, en collaboration avec l'association des professionnels de la presse en ligne a organisé hier jeudi 11 février un panel à la suite des échéances présidentielles et à la formation d’un nouveau gouvernement sous Macky II. Pour les porte-voix des femmes, la nomenclature de la nouvelle équipe gouvernementale ne reflète pas le contenu des traités et conventions ratifiés et signés par l’Etat du Sénégal qui placent les femmes dans les centres de décision. A en croire Binetou Sidibé, représentante du Conseil sénégalais des femmes (Cosef), la présence des femmes au sein du gouvernement reste toujours faible malgré une hausse de 5%. Ainsi, elles promettent d’avoir un œil sur l’action gouvernementale et s’engagent à continuer le combat pour l’éradication de toute forme de violences à l’égard des femmes.