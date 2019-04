Après avoir exprimé toute sa satisfaction suite à la formation du nouveau gouvernement "dont la composition montre à suffisance toute l'ambition que Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République a pour corriger les inégalités et injustices sociales en vue de placer très rapidement le Sénégal, notre bijou précieux sur l'orbite de l'émergence", Papis Montang Sonko, responsable politique de l'Apr à Grand Yoff, estime également que c'est un gouvernement sur lequel il fonde beaucoup d'espoirs.



Ainsi, tient-il à adresser ses vives félicitations et ses chaleureux remerciements au Chef de l'État pour "l'entrée dans le Gouvernement de nos camarades jeunes en l'occurrence Messieurs Abdou Karim Fofana, Samba Ndiobène Ka, Moïse Sarr et Madame Néné Fatoumata Tall."



Cela prouve selon lui, qu'à "l’APR, nous avons une jeunesse bien formée et très compétente qui est bien outillée pour bien matérialiser la vision du Chef de l’État."



Sous un autre registre, M. Sonko salue et magnifie le mode Fast-track que le chef de l'État a impulsé en vue de" répondre de façon rapide et efficace aux aspirations de nos compatriotes. Un mode qui sera difficile à mettre en œuvre si la jeunesse n’est pas fortement impliquée." Ainsi il demande très solennellement au Président de la République de "responsabiliser davantage les jeunes, notamment ceux de Grand-Yoff qui ont largement contribué aux différentes victoires obtenues. La commune de Grand-Yoff mérite plus que ce qu’elle a en termes de promotion(s). " En effet, rappelle-t-il "à chaque fois que le Président Macky Sall en tant que candidat a brigué le suffrage des Grand-Yoffois, il l’a obtenu avec succès." Mais "au jour d’aujourd’hui, il n’y a qu’un seul de nos camarades qui est dépositaire du décret présidentiel, malgré le rôle prépondérant que nous avons joué de l’implantation du parti jusqu’à nos jours", regrette t-il. Et d'ajouter : "On n’est pas considéré à notre juste valeur, au sein du parti. Aucun membre de l’Alliance Pour la République (APR) de la commune de Grand-Yoff ne siège au sein du Secrétariat Exécutif National (SEN). "



Concernant la structuration du parti, le responsable de l'APR propose que des primaires soient organisées afin "que l’on puisse avoir un parti fort et invincible qui continuera d’être le socle de la majorité présidentielle, c’est-à-dire un parti qui restera au pouvoir pendant plus de 50 ans."