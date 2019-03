Macky II : « Ce mandat doit être placé sous le sceau d’une mobilisation générale des populations du Sénégal autour de l’essentiel. Et l’opposition a un rôle à jouer… » Pape M. Ndour, CD de Guinguinéo)

Après la proclamation officielle des résultats de l’élection présidentielle du 24 Février par le Conseil constitutionnel, le chef de l’État réélu, M. Macky Sall avait lancé un appel au dialogue à l’opposition. Un énième dialogue selon, M. Pape Malick Ndour, président du Conseil départemental de Guinguinéo qui pense que « ce mandat doit être placé sous le sceau d’une mobilisation générale des populations du Sénégal autour de l’essentiel. Et l’opposition a un rôle à jouer dans cette nouvelle dynamique. » Auparavant, il a eu à exprimer au micro de Dakaractu, les attentes du département de Guinguinéo, «qui a joué son rôle de grenier électoral du candidat Macky Sall» pour ce deuxième mandat.



En effet, «Guinguinéo devrait en principe bénéficier de services universels d’électrification et de l’eau qui doivent être partout. Mais le programme le plus saillant du Président Macky Sall et qui concerne Guinguinéo est d’en faire un hub ferroviaire qui devrait permettre à Guinguinéo de retrouver son lustre d'antan et qui devrait permettre de régler définitivement le problème du chômage des jeunes.» Et sur toutes ces questions « le Président ne fait pas de promesses, il a pris des engagements», a conclu M. Ndour...