Tout au long de ces premiers jours de campagne, un détail n’a pas échappé aux observateurs fins. Il semble que le Président Candidat a calibré tous ses discours sur une tablette (dont on taira la marque), tablette que lui glisse subtilement son assistant juste avant sa prise de parole. Il semble que statistiques et éléments de programme y sont précieusement consignés. Macky Sall qui a promis des espaces numériques dans tous les départements semble lui même pratiquer ce qu’il prêche et souhaite pour ses jeunes concitoyens et les moins jeunes. Macky high-tech?