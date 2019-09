Macky 2012: Moustapha Fall "che" cède la place à Me Moussa Diop

La coalition "Macky 2012" a un nouveau coordinateur. En Assemblée générale de renouvellement de ses instances, Moustapha Fall "che" quitte son poste de Coordonnateur remplacé par Me Moussa Diop à l'issue d'un vote qui l’a mis aux prises avec deux autres candidats . Le directeur général de "Dakar dem dikk" aura comme adjointe, la Député Adji Mbergane Kanoute. Me Moussa Diop à l'issue de cette Ag, a félicité le Coordonnateur sortant tout en rappelant les objectifs de cette coalition qui consiste à accompagner et faire élire le Pr Sall. Enfin il a émis le voeu de poursuivre cette mission, avant de lancer un appel au Chef de l'État pour plus de considération envers la coalition, mais aussi à rencontrer périodiquement ses membres. Il a promis de faire de son mieux pour que le travail de son prédécesseur ne tombe dans l'oubli. Il a par ailleurs indiqué que la coalition souhaiterait dorénavant être imprégnée des programmes de la République. Le coordonateur sortant Moustapha Fall "che" à été nommé Président d'honneur de la coalition.