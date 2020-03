Macky 2012 : Mously Diakhaté cède sa place à la tête du mouvement des femmes à Fatoumata Samb

La députée Mously Diakhaté n’est plus la coordonnatrice du mouvement des femmes de la coalition Macky 2012. Cela à l’issue du renouvellement du mouvement des femmes de la coalition qui était réunie en assemblée générale ce samedi à son siège aux Parcelles Assainies. Un nouveau bureau a été donc mis en place et la tête du mouvement revient à Fatoumata Samb qui succède à Mously Diakhaté absente de la cérémonie.

Dans une résolution lue par la porte-parole du jour, et suite au renouvellement de la conférence des leaders et des jeunes, les femmes de la coalition ont subi aussi leur mutation. Un renouvellement ont-elles dit « suite à des élections transparentes, démocratiques et populaires, et sans contestation aucune ». Aussi se sont-elles engagées aux côtés de leur coordonnateur national, Me Moussa Diop, « pour mutualiser leur énergie positive (…) afin de construire ensemble et à côté du Président de la République, un destin commun, c’est-à-dire un Sénégal émergent ».

Le Coordonnateur du mouvement, Me Moussa Diop, a précisé que ce renouvellement s’est fait de manière « transparente populaire », puisque « des communiqués ont été envoyés dans la presse, et des convocations envoyées à tous les leaders de Macky 2012 ». Il a enfin indiqué que ces renouvellements seront poursuivis avec les cadres et les sages et que plus tard donc, « le travail pourra débuter pour « accompagner le Président Sall dans la gestion du pays ».



Il a enfin annoncé la rentrée politique du mouvement à la fin de toutes ces mutations et une audience avec leur leader Macky Sall.