Macky 2012 : Le message des leaders de la coalition après le limogeage de Me Moussa Diop.

La Conférence des Leaders de la coalition Macky 2012 a tenu, à son siège, le jeudi 03 septembre 2020, la réunion de la conférence des leaders aux fins d'évaluer la vie de la coalition et d'analyser la situation politique nationale du pays.

Au terme de cette rencontre, la conférence des leaders de la coalition a tenu à féliciter Me Moussa Diop, Coordonateur National de la Coalition Macky 2012, qui vient d’achever une mission auprès de la nation sénégalaise. La conférence des leaders de la coalition Macky 2012 a également salué le travail abattu par l'homme politique de Podor au sein de la société Dakar Dem Dikk (DDD).

"Me Moussa DIOP a su donner corps à la vision révolutionnaire du Président de la République en matière de transport et a pu faire occuper la société DDD une place leader dans le secteur, grâce à son courage, sa détermination, son génie créatif et son sens profond et élevé des responsabilités", reconnaîtront les leaders de la coalition.

Ils ont aussi reconnu le patriotisme dont a fait montre l'ancien directeur général de DDD qui a su participer au programme de résilience économique et sociale initié par le Président pour lutter contre la pandémie à la covid-19.



À bien des égards, il faudra noter, selon la conférence des leaders, ces performances qui ont été appréciées à plusieurs niveaux :



-l’amélioration continue de la qualité du service offert, nonobstant l'impact structurel du coût de la mission de service public et la rareté des ressources financières

- l'augmentation exponentielle du parc automobile, et la réduction du temps d'attente

-l'élargissement du trafic desservant toutes les régions du sénégal avec Sénégal Dem Dikk, et pour finir en sous régional avec Afrique Dem Dikk

-l’ouverture des lignes Dakar-AIBD pour faciliter l’accès à l’aéroport International Blaise DIAGNE

-la résorption de la dette de l'entreprise vis à vis de l’IPRES

- le relèvement de l’IPM pour la prise en charge sanitaire des travailleurs

-la revalorisation du statut des cadres et secrétaires généraux des syndicats qui a fait aujourd'hui de la société DDD un havre de paix .



La conférence des leaders de la coalition Macky 2012 réaffirme son soutien et renouvelle son engagement au Président Macky Sall par ailleurs, Président de la coalition.

Elle se félicite des 21 points d’accord déjà actés dans le cadre du dialogue politique, et exhorte les acteurs à parachever leurs travaux dans cet esprit positif et consensuel pour renforcer nos acquis démocratiques et construire un destin commun d’un Sénégal stable et prospère...