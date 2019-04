Macky 2: la liste des membres du Gouvernement

Ministère des forces armées :Sidiki Kaba



Ministre de l’Intérieur : Aly Ngouille Ndiaye



Ministre des Finances et du budget : Abdoulaye Daouda Diallo



Ministre des affaires étrangères : Amadou Ba



Ministre de la justice : Me Malick Sall



Ministre du Developpement communautaire et équité territoriale : Mansour Faye



Ministre du pétrole et énergie : Mokhtar Cissé



Ministre de la fonction publique : Mariama Sarr



Ministre des infrastructures et transports terrestres : Oumar Youm



Ministre de l’économie, du plan et de la coopération : Amadou Hott



Ministre de la sante : Abdoulaye Diouf Sarr



Ministre de l’Agriculture : Moussa Baldé



Ministre de l’eau et assainissement : Serigne Mbaye Thiam



Ministre de la femme et de la famille : Ndeye Sally Diop Dieng



Ministre du Tourisme et transport aérien : Sarr Alioune



Ministre de la pêche économe maritime : Aminata Mbengue Ndiaye



Ministre de l’éducation nationale : Mamadou Talla



Ministre des collectivités territoriales : Oumar Gueye



Ministre de l’enseignement supérieur : Cheikh Oumar Hanne



Ministre du développement industriel : Moustapha Diop



Ministre de l’environnement et développement durable : Abdou Karim Sall



Ministre des mines : Sophie gladiama siby



Ministre des sports : Matar Ba



Ministre de l’élevage : samba Diobene Ka



Ministre du travail dialogue social relations institutions : Samba Sy



Ministre de l’urbanisme et du logement : Abdou Karim Fofana



Ministre du commerce et pme : Assome Diatta



Ministre de la culture et communication : Abdoulaye Diop



Ministre de la jeunesse : Nene Fatoumata Tall



Ministre de la microfinance et économie solidaire : Zahra iyane Thiam



Ministre de l’emploi et de l’artisanat : Dame Diop



Ministre de l’économie numérique : Ndèye Tike Ndiaye