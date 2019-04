Macky 2 : Les enseignants républicains de Podor pour la matérialisation des acquis

La coordination des enseignants républicains de Podor, consciente des défis à relever, interpelle la nouvelle équipe gouvernementale, surtout les ministres du département, à travailler main dans la main pour être en phase avec la vision du chef de l’État pour les 5 années prochaines années.

Conscient des enjeux de l'heure, le président de la République, pour relever le défi de l'émergence, a porté son choix sur des hommes de valeur dont Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hanne du département de Podor pour l'accompagner dans le recentrage des missions essentielles qui tournent autour des priorités qu'il compte imprimer à ce quinquennat.

Abdoul Bocoum lance un appel à tous les membres du réseau des enseignants républicains dans un élan d'unité à s'engager à les soutenir de manière indéfectible. Cet appel est aussi valable pour tous les responsables politiques du département pour l'intérêt de tous. La coordination qui a longtemps désapprouvé les querelles internes, invite les uns et les autres à dépasser la division et à cultiver l’unité pour une meilleure restructuration des instances. La coordination des enseignants républicains de Podor se félicite aussi de la nomination de Cheikh Oumar Hanne.