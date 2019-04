Macky 2 : Les cadres républicains optent pour la matérialisation des réformes et le recentrage de l’État par le haut

Cette rencontre du Collège Exécutif National (CEN) de la Convergence des cadres républicains de l’APR fait suite à la formation du nouveau gouvernement intervenu après la réélection du Président Macky Sall. Ainsi la Convergence des Cadres Républicains ( CCR) a rendu hommage aux ministres sortants qui ont participé durant toutes ces années à la réalisation de belles œuvres dans leurs départements respectifs avant de décerner une mention spéciale à Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre qui a bénéficié encore de la confiance du chef de l’État pour être reconduit à la tête du gouvernement afin de mener les importantes réformes annoncées par Son Excellence Monsieur le Président de la République. Et c’est ainsi que dans cette logique, les cadres Républicains ont manifesté leur engagement à soutenir et à accompagner ces réformes majeures initiées par son Excellence Macky Sall et particulièrement celle qui concerne la suppression du poste de Premier ministre dans notre architecture constitutionnelle.



Une décision majeure ont-ils tenu à saluer et qui caractérise le régime présidentiel qui n’est pas un fait nouveau au regard de ce qui s’est passé dans notre pays sous le 1er mandat du Président Abdou Diouf. La CCR associe à ses félicitations les nouveaux ministres de cette nouvelle équipe gouvernementale, particulièrement ceux issus des rangs des cadres républicains dont le coordinateur national, le camarade Abdoulaye Diouf Sarr, reconduit à la tête du département de la Santé et de l’action sociale et renouvelle leur détermination à ne ménager aucun effort pour continuer le combat pour l’atteinte des objectifs fixés dans le PAP 2.



Comme annoncé par le Président de la République dans son message à la nation du 03 avril passé, les importantes réformes assignées au nouveau gouvernement visent essentiellement le recentrage de l’État par le haut. Ce processus qui marque un tournant décisif dans la vie de la République est décliné à travers trois objectifs majeurs qui ont pour nom « la simplicité dans l’organisation, la souplesse dans l’action et le fonctionnement, et enfin de la clarté et de la lisibilité des échelles de responsabilités. »



Appréciant de façon générale la nouvelle équipe gouvernementale, la CCR salue son ancrage dans la continuité de l’esprit BBY avec la présence / maintien des alliés, le nombre réduit de ses membres mais aussi et surtout la forte présence en son sein de femmes et de jeunes, ce qui augure déjà une vitalité et une diligence dans la conduite des actions.



La CCR salue également l’esprit d’ouverture du Président Macky Sall dans les choix opérés dans les quatorze régions du Sénégal et les cadres de la Diaspora qui sont représentés dans le gouvernement ce qui traduit une volonté réelle de capter les pulsions et les préoccupations des populations à la base.



Les cadres qui ont salué la maturité de notre démocratie et le leadership africain du Président qui ont rayonné à travers le monde, ont rappelé les contours de la cérémonie d’investiture tenue dans la nouvelle ville de Diamniadio et qui constitue l’un des symboles forts de la magistrature du chef de l’État à l’image de l’autoroute ILA TOUBA, du TRAIN EXPRESS et de toutes ces réalisations qui ont fini d’impacter positivement sur le quotidien des sénégalais.